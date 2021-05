Il cordoglio dei sindaci di Sesto Calende e Busto Arsizio per la tragica morte sul lavoro di Christian

L’Amministrazione Comunale di Sesto Calende esprime il cordoglio cittadino per la scomparsa di Christian Martinelli a causa di un incidente mortale sul lavoro. A parlare per l’intera comunità è il sindaco Giovanni Buzzi: «A nome della cittadinanza l’amministrazione comunale manifesta la vicinanza alla famiglia per questo grave lutto. Il Sindaco comunica con gratitudine il messaggio di partecipazione ricevuto dal Sindaco di Busto Arsizio che ha espresso solidarietà per i famigliari e la nostra comunità in lutto».

Il collega di Busto Arsizio, città che ospita l’impianto in cui è avvenuto l’incidente mortale, ha espresso le sue condoglianze e la sua vicinanza, mettendosi a disposizione della famiglia: «Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Christian Martinelli, l’uomo di 49 anni che ha perso la vita questa mattina in un’azienda di Busto a causa di un infortunio sul lavoro. La vita certe volte è veramente troppo crudele. Davanti a questa tragedia non riesco a trovare altre parole».