Corno d’Africa e conflitto nel Tigray protagonisti dell’ultimo incontro del festival Ubuntu

Si avvicina l’episodio conclusivo dell’Ubuntu Festival Digital Edition – Varese chiama Africa.

“Il corno d’Africa e la guerra del premio Nobel per la pace“: è questo il titolo dell’incontro online gratuito, che si terrà sabato 8 maggio alle 18:30 e che sarà visibile sul canale YouTube di Ubuntu Festival.

Protagonista dell’evento sarà Uoldelul Chelati Dirar, professore di Storia e Istituzioni dell’Africa presso l’Università degli Studi di Macerata. Intervistato da alcuni studenti del corso di laurea in Storia e storie del Mondo Contemporaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria, il professor Chelati Dirar ricostruirà e spiegherà le cause e i risvolti del conflitto scoppiato a settembre 2020 – e attualmente ancora in atto – che coinvolge la regione del Tigray.

L’obbiettivo dell’incontro organizzato da Ubuntu non riguarda solo il raccontare motivi e modalità della guerra: il discorso si soffermerà particolarmente sulle conseguenze del conflitto e sulle ripercussioni che avrà nel futuro delle giovani generazioni Etiopi.

«Un appuntamento da non perdere e importante traguardo del ciclo Digital Edition Varese chiama Africa – ha affermato Michele Todisco, coordinatore del Festival – La partecipazione agli incontri online è stata numerosa, segno che la formula Digital Edition ha funzionato e da oggi Ubuntu Festival continua con eventi in presenza che verranno presto annunciati».