Coronavirus: i nuovi positivi sono 176 nel Varesotto, 1.759 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 7 maggio risultano 176 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +176

Nuovi positivi in Lombardia: +1.759

Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -104

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -22

Decessi in Lombardia +25

Andamento dell’occupazione posti letto ospedalieri pazienti Covid negli ospedali della provincia di Varese

Serie storica tamponi comunicati in provincia di Varese

NUOVO: La campagna vaccinale in provincia di Varese (qui la mappa comune per comune)

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e venerdì della settimana scorsa erano 1312 questa settimana sono 1018. È il 22% in meno.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 51.195. I nuovi positivi sono 1.759, il rapporto è pari al 3,4% sul totale dei tamponi comunicati.

I dati regionali di venerdì 7 maggio

– i tamponi effettuati: 51.195 (di cui 31.892 molecolari e 19.303 antigenici) totale complessivo: 9.775.509

– i nuovi casi positivi: 1.759 (di cui 107 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 735.292 (+2.680), di cui 3.578 dimessi e 731.714 guariti

– in terapia intensiva: 491 (-22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.968 (-104)

– i decessi, totale complessivo: 33.106 (+25)

L’effetto riaperture sui contagi, le parole dell’Istituto superiore di Sanità

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +582 di cui 199 a Milano città

Bergamo: +130

Brescia: +224

Como: +136

Cremona: +61

Lecco: +55

Lodi: +18

Mantova: +78

Monza e Brianza: +160

Pavia: +66

Sondrio: +42

Varese: +176

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Nuovi casi in Piemonte

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività

