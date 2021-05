Coronavirus: i nuovi positivi sono 227 nel Varesotto, 1.557 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 5 maggio risultano 227 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +227

Nuovi positivi in Lombardia: +1.557

Ricoveri per Covid in Lombardia: saldo -75

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: saldo -6

Decessi in Lombardia +32

Andamento dell’occupazione posti letto ospedalieri pazienti Covid negli ospedali della provincia di Varese

Serie storica tamponi comunicati in provincia di Varese

NUOVO: La campagna vaccinale in provincia di Varese (qui la mappa comune per comune)

APPROFONDIMENTO: In questi mesi abbiamo arricchito questo articolo di nuovi grafici e tabelle per cercare di fornire un’informazione sempre più puntuale. Per aggiungere un ulteriore momento di approfondimento stiamo pensando ad un appuntamento in diretta Facebook per spiegare come raccogliamo i dati di questo articolo e rispondere alle vostre domande. Se è un’iniziativa che trovate interessante fatecelo sapere attraverso questo modulo lasciandoci anche le vostre domande o curiosità su questo lavoro alle quali proveremo a dare risposta (Inviacele qui).

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e mercoledì della settimana scorsa erano 757 questa settimana sono 592. È il 21,8% in meno.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 50.251. I nuovi positivi sono 1.557, il rapporto è pari al 3% sul totale dei tamponi comunicati.

I dati regionali di mercoledì 5 maggio

i tamponi effettuati: 50.251 (di cui 32.403 molecolari e 17.848 antigenici) totale complessivo: 9.669.592

i nuovi casi positivi: 1.557 (di cui 72 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 731.260 (+2.420), di cui 3.439 dimessi e 727.821 guariti

in terapia intensiva: 519 (-6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.188 (-75)

i decessi, totale complessivo: 33.046 (+32)

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +369 di cui 160 a Milano città

Bergamo: +85

Brescia: +223

Como: +140

Cremona: +48

Lecco: +43

Lodi: +26

Mantova: +119

Monza e Brianza: +138

Pavia: +106

Sondrio: +4

Varese: +227

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

(In aggiornamento)

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornalieri

Abruzzo: 71.916 (8.161) (+192)

Basilicata: 24.505 (6.275) (+175)

Calabria: 61.511 (13.875) (+284)

Campania: 398.831 (88.036) (+1.447)

Emilia-Romagna: 372.817 (39.082) (+561)

Friuli Venezia Giulia: 105.761 (6.866) (+174)

Lazio: 328.111 (40.198) (+838)

Liguria: 100.327 (4.702) (+194)

Lombardia: 811.594 (47.288) (+1.557)

Marche: 98.637 (5.873) (+278)

Molise: 13.344 (549) (+30)

P.A. Bolzano: 71.521 (1.191) (+94)

P.A. Trento: 44.282 (936) (+63)

Piemonte: 348.904 (14.366) (+947)

Puglia: 239.315 (46.486) (+1.171)

Sardegna: 55.146 (16.247) (+166)

Sicilia: 212.677 (24.529) (+782)

Toscana: 230.284 (18.936) (+744)

Umbria: 54.867 (2.727) (+131)

Valle d’Aosta: 11.078 (630) (+12)

Veneto: 414.972 (20.176) (+745)

Nuovi casi in Piemonte

(In aggiornamento)

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività

Photo by Cedric Fauntleroy from Pexels