Credito e liquidità: ancora attive moratorie su prestiti per 146 miliardi di valore

Le moratorie tuttora attive riguardano prestiti del valore di circa 146 miliardi, a fronte di 1,4 milioni di sospensioni accordate. Superano quota 168 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di garanzia per le Pmi.

Lo comunica il ministero dell’Economia e finanza che rende altresì noto che i prestiti garantiti, attraverso Garanzia Italia di Sace, raggiungono volumi pari a 23,6 miliardi di euro, su 2.048 richieste ricevute.

La rilevazione è stata effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.