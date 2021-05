Cri Medio Verbano, la nuova postazione “H12“ a Gavirate

Duecentoventi volontari con un corpo automezzi di tutto rispetto, una sede nel quartiere logistico di Gavirate e una novità che riguarda l’intero territorio sotto il segno dell’assistenza sanitaria urgente e di molte altre attività a sostegno dei bisogni.

È la fotografia del Comitato Locale del medio Verbano fatta dal suo presidente, Gian Paolo Porretti che con grande orgoglio parla dei suoi volontari come un vero e proprio punto di riferimento per diversi Comuni della zona.

Una realtà che come le altre della provincia si è trovata ad affrontare la bufera Covid, ma all’attacco: è la “Cri di Gavirate” – come tutti la chiamano da queste parti – ad essere scesa in campo per le prime applicazioni dei test sierologici con l’obiettivo di mappare il virus durante l’emergenza della primavera 2020, prima a Cocquio Trevisago, poi a Cuvio (nella foto).

Ancora, più recente, la collaborazione col Comune di Laveno Mombello per affiancare anche dal punto di vista logistico le attività sul territorio per l’esecuzione dei tamponi. Ma la vera novità per il presidente è proprio l’apertura della nuova postazione “H12“ a Gavrate.

«Si tratta di un’ambulanza attiva nella nostra postazione che assicura tutti i giorni servizi urgenti 118 dalle 8 del mattino alle 20, per proseguire “a gettone” nelle ore serali quando in sede è presente l’equipaggio dei volontari, che copre anche i turni festivi e dei weekend».

Il servizio si accompagna con quello, sempre garantito dalla Cri d Gavirate nella postazione “H24“ presso l’ospedale di Cittiglio.

La nuova convenzione H12 di Gavirate è attiva dal 15 aprile nella sede di piazza De Gasperi, 1.