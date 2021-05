Dal depredare al condividere, una conferenza per le scuole sui valori dell’ecologia

“Conversione ecologica” e “cambiamenti di rotta” per la salvaguardia della casa comune e per la serenità dell’intera umanità: sono queste le tematiche che gli studenti varesini porteranno alla conferenza “Laudato si’: dal depredare al condividere”, in programma domani, lunedì 11 maggio dalle 8,45 alle 12,30.

Ad organizzare l’incontro il Cantiere della Solidarietà, in collaborazione con lo Sportello Scuola Volontariato, i Missionari Comboniani, l’Associazione di Milano “Laudato si’: un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale”, che proposto, dall’anno scolastico 2019-2020, in sei scuole del nostro territorio il progetto “Laudato si’: dal depredare al condividere”.

Ogni istituto, partendo dall’analisi della enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco, ha scelto, tra quelli proposti, il percorso più consono al proprio curriculum scolastico e alle aspettative di ogni singola classe.

Durante la conferenza, che si terrà in diretta streaming, gli studenti esporranno le proprie riflessioni su questi importanti temi.

Le scuole varesine coinvolte nel progetto sono la Fondazione Tallachini, la scuola primaria Locatelli, l’Isis Newton, l’Istituto alberghiero De Filippi e il Liceo scientifico Ferraris, a cui si aggiunge l’Isis Facchinetti di Castellanza.

A dare inizio alle testimonianze degli studenti saranno i più giovani: i piccoli della Fondazione Tallachini e i bambini della primaria Locatelli.

Tre relatrici affronteranno poi il tema dell’ecologia integrale sotto vari aspetti: armonia con la creazione, fraternità universale, conservazione della natura e della biodiversità, e i legami tra questi aspetti.

Interverranno Luciana Leoni, direttore editoriale Edizioni RnS e direttore artistico e produttore esecutivo

delle produzioni musicali RnS; Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire e scrittrice, che ha lavorato per Tg- Leonardo della Rai, e infine Daniela Padoan, scrittrice, saggista e presidente dell’associazione “Laudato sì” di Milano.