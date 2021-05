Dal giallo alla storia, fino alla fotografia. Gli appuntamenti da Boragno a Busto Arsizio

Bustolibri.com, la libreria storica di via Milano, prosegue il suo ricco programma di eventi culturali con nuovi appuntamenti in presenza nei suoi spazi e in altre location cittadine. Ecco il calendario dei prossimi eventi:



Venerdì 28 maggio alle 18.30 presso il Teatro Sociale “Delia Cajelli”, in via Dante Alighieri 20, sarà presentato il libro “Aperitivo criminale” di Anna Allocca, pubblicato da Golem Edizioni. Un appassionante e ironico giallo ambientato in un’immaginaria cittadina del Varesotto, Mornate, dove l’ispettore Valentina Catania e il suo vice Luca Malvini devono indagare su un misterioso omicidio.

Da venerdì 4 giugno a domenica 20 giugno la Galleria Boragno ospiterà, nell’ambito della nona edizione del Festival Fotografico Europeo organizzato da AFI-Archivio Fotografico Italiano, la mostra fotografica “Cervinia 2005 m.l.m” di Valter Iannetti. “Il Paesaggio Artificiale. Seconde case, meccanizzazione e impronta sul territorio” è il sottotitolo della mostra, che attraverso una serie di immagini ripercorre l’impatto del turismo sul territorio della cittadina alpina.

L’esposizione resterà aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, a ingresso libero. Per informazioni e per prenotare le visite è possibile contattare l’autore all’indirizzo mail iannettivalter@gmail.com.

Lunedì 7 giugno alle 17.30 alla Galleria Boragno sarà presentato il libro “Il martellatore francese” di Domenico D’Angelo, edito da La Torre dei Venti: un romanzo storico che prende le mosse dal 1814 nel Sannio, dove venivano selezionati e marchiati gli alberi destinati alla costruzione di vascelli della Regia Marina Partenopea, per arrivare fino agli anni del’Unità d’Italia.

Alla presentazione interverranno, oltre all’autore, anche l’editore Paola Tosi e gli scrittori Andrea Mantelli e Ugo Vittorio Martino.

Con l’occasione vi segnalo che la nona edizione del Festival Fotografico Europeo è in corso di svolgimento dal 15 maggio all’11 luglio, con un ricchissimo programma di 25 mostre in 5 comuni (Busto Arsizio, Castellanza, Legnano, Castiglione Olona e Olgiate Olona, oltre a un’esposizione all’aeroporto di Milano Malpensa). Il calendario completo può essere consultato sul sito ufficiale www.europhotofestival.com.