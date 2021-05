Dalla festa “clandestina” di Lukaku al restayling del Teatro di Varese nel podcast del 13 maggio

Le principali notizie di martedì 13 maggio

Per la Lombardia la fase delle prenotazioni del vaccino per gli over40 potrebbe partire alla fine della prossima settimana. Lo ha detto in diretta a Radio 24 il presidente della Regione Attilio Fontana che ha spiegato il punto della situazione della campagna vaccinale lombarda: « Abbiamo le nostre agende riempite dalle prenotazioni dei 50-60enni che hanno aderito numerosi e sono molto orgoglioso di questo -ha detto Fontana- . Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se ne arriveranno altre. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento agli over 40»

Si è aperto giovedì, con l’Udienza preliminare, il processo per il crollo di Albizzate avvenuto il 24 giugno 2020 che causò la morte di tre membri della famiglia Hannach, la madre di 38 anni, e i figli di 5 anni, e 12 mesi mentre un terzo figlio si salvò miracolosamente. Il processo si tiene al tribunale a Busto Arsizio. Il sostituto procuratore Nadia Calcaterra ha chiesto il rinvio a giudizio di due indagati: il progettista Cesare Gallazzi (ingegnere di Busto Arsizio che oggi ha 95 anni) e di Antonino Giovanni Colombo che è invece l’amministratore unico del complesso edilizio crollato. Sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri della Compagnia di Gallarate e delle perizie, la procura contesta di aver causato il crollo “per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia”. L’udienza preliminare è stata aggiornata al 16 settembre

Festa di compleanno vip a tinte nerazzurre stoppata dai carabinieri. Alle ore 3 di giovedì notte, a Milano, a seguito di una segnalazione arrivata al 112, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un albergo del centro dove, all’interno di una sala eventi, si stava festeggiando il 27esimo compleanno del calciatore dell’Inter Romelu Lukaku. Oltre a Lukaku, sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell’Inter e il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. Il direttore e gli ospiti saranno sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid-19.

Il Teatro Apollonio di Varese ha un nuovo proprietario e le novità messe in campo sono già moltissime, a partire dai lavori di ristrutturazione e abbellimento che verranno realizzati sulla struttura di Piazza Repubblica. A poche ora dalla firma che ufficializza il passaggio di proprietà, Alessandro De Luigi dalla Ad Management S.r.l. spiega che c’è tanta voglia di ripartire. De Luigi collabora con il teatro varesino da tre anni, da quando ha preso in gestione il cartellone degli spettacoli e adesso ha deciso di acquistarlo. Sta quindi progettando i passi che porteranno alla riapertura della struttura di Piazza Repubblica, prevista per ottobre. Confermato alla guida del teatro lo storico direttore Filippo De Sanctis.

Presentata questa mattina in Camera di Commercio a Varese una manifestazione motociclistica benefica in programma domenica 23 maggio. Ce ne parla l’organizzatore locale, Gianmario Volpi, presidente di Cafe Racer Varese

