Dalle panchine alle bandiere arcobaleno: le iniziative della giornata contro l’omotransfobia in provincia

Una panchina Arcobaleno ai Giardini Estensi, bandiere rainbow esposte in molti comuni della Provincia, il riposizionamento a Varese della targa commemorativa delle vittime omosessuali perseguitate dal nazifascismo danneggiata l’anno scorso.

Sono diverse in provincia le iniziative per il 17 Maggio, data importante per la comunità LGBTI+ internazionale: una giornata conosciuta anche come IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia.

Una ricorrenza – oggi riconosciuta anche dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite – che celebra la decisione storica da parte dell’OMS di rimuovere l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, decisione avvenuta proprio il 17 maggio del 1990.

Obiettivo della giornata, l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell’omofobia, della bifobia e della transfobia nel mondo: anche quest’anno, come ogni anno, Varese e provincia saranno protagoniste di IDAHOBIT, con alcune importanti iniziative promosse da Arcigay Varese che ha già organizzato con successo il presidio di sabato 15 a favore della legge Zan.

LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA CONTRO L’OMOTRANSFOBIA A VARESE

A Varese l’evento principale sarà l’inaugurazione della panchina arcobaleno all’interno dei Giardini Estensi. L’Università degli Studi dell’Insubria, dal canto suo, esporrà la bandiera arcobaleno è verrà inoltre esposto uno striscione dedicato all’evento a Palazzo Estense.

La panchina arcobaleno, dal forte valore simbolico, resterà a tempo indeterminato all’interno dei Giardini Estensi: l’appuntamento con l’inaugurazione è alle 18 e in concomitanza ci sarà anche un momento per riprostinare ufficialmente la targa in memoria delle vittime delle persecuzioni nazifasciste, inizialmente posizionata nei Giardini Estensi a Marzo 2019 e successivamente vandalizzata nel Novembre del 2020.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessora alle pari opportunità Rossella Dimaggio, la Delegata alle Pari Opportunità e alle Politiche di Genere per il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio – DiSUIT – Università degli Studi dell’Insubria Paola Biavaschi e Giovanni Boschini, presidente Arcigay Varese e consigliere nazionale Arcigay.

LE INIZIATIVE IN PROVINCIA

Non sarà però solo il capoluogo a celebrare l’iniziativa. I comuni della provincia di Varese hanno deciso di celebrare il 17 maggio con diverse iniziative: i comuni di Azzate, Besozzo, Ternate e Luino per esempio esporranno per tutta giornata la bandiera arcobaleno, mentre il comune di Laveno Mombello celebrerà la giornata sui social.

A Luino, inoltre, è previsto un incontro nelle scuole superiori (Liceo Sereni, ISIS “Città di Luino – C. Volontè e Centro di Formazione Professionale) realizzato in collaborazione con il gruppo scuola di Arcigay Varese e intitolato “Conosciamo i termini che utilizziamo?”.

Sempre a Luino, domenica 16 maggio è stato trasmesso un dibattito con la collaborazione di AGEDO Como – Lecco (associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali e trans) e Arcigay Varese dal titolo “Figl* e genitori si incontrano per la giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”.

Infine, a Saronno è stato girato un video dal titolo “Vi sentiamo”, diretto dal regista Riccardo Banfi e realizzato dal videomaker Filippo Corbetta, che hanno dato l’opportunità agli studenti della Performative Arts Village (Pav), la scuola di cinema e teatro saronnese, di mettere in pratica le loro conoscenze. Il video, promosso dalla consigliera comunale Lucy Sasso, ha ricevuto il sostegno di Arcigay Varese.