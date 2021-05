Daniele Zanzi al premio Salvatore Furia: “sono qui per onorare una persona leale e di parola”

La prima volta di Daniele Zanzi da ex vicesindaco, dopo il licenziamento dalla Giunta, è alla deposizione della pianta per il vincitore del premio Furia 2020.

La cerimonia, ormai una piccola tradizione dei giardini Estensi, lo vede da sempre protagonista: anche perchè, come ha ricordato, tutte le piante rare dedicate ad ognuno dei vincitori del premio dall’anno della sua rinascita, come da Zanzi fortemente voluto, sono scelte (“E pagate”) da lui.

Il suo discorso, che presenta la pianta dedicata a Franco Arminio, che verrà poi premiato in salone Estense questa sera in un incontro che verrà trasmesso anche sul canale Youtube del Comune di Varese, è da agronomo e da estimatore di Salvatore Furia, ma tra le righe non lesina frecciatine – senza citare mai il presente – su ciò che è successo nel Governo della città nelle ultime ore.

Ecco le sue parole: