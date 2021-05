Dissequestrate 250.000 dosi di Astrazeneca bloccate a marzo dalla Procura di Siracusa

“Sono conformi per natura, caratteristiche e composizione con gli altri lotti di vaccino anticovid-19 analizzati, rispecchiano pienamente i parametri qualitativi e sono conformi al dossier di registrazione approvati dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali”.

Questi i risultati delle indagini sul lotto di vaccini Astrazeneca sequestrati nel marzo scorso su disposizione dell’autorità giudiziaria, a seguito della segnalazione riferita al caso del sottufficiale della Marina Militare, morto dopo essersi vaccinato. La notizia arriva dai carabinieri del Nas.

L’ordine di dissequestro è stato deciso dopo l’esito degli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa ed eseguiti dall’Istituto nazionale per la salute pubblica Olandese e dal Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità di Roma.

Le dosi dissequestrate sono 249.600 e vengono restituite ai responsabili di ciascuna struttura sanitaria, dove erano custodite nel pieno rispetto delle linee guida sulle modalità di conservazione per garantire la catena del freddo, saranno destinate nuovamente agli hub, per il normale ciclo vaccinale in favore della popolazione.