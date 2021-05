Il dolore di Vedano, le Pfizer Night e le offerte di lavoro nel podcast del 28 maggio

Le principali notizie di venerdì 28 maggio

Nella chiesa parrocchiale di San Maurizio a Vedano Olona la comunità ha rivolto l’ultimo saluto rivolto a Vittorio Zorloni, Elisabetta Personini e al piccolo Mattia, tre delle 14 vittime della tragedia di domenica scorsa al Mottarone. Nella piazza, gli altoparlanti hanno permesso a circa 200 persone di seguire il funerale officiato dal parroco di vedano Don Daniele e da monsignor Vegezzi.





È un diciassettenne residente in provincia di Varese il responsabile dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio di sabato 15 maggio nell’area ex Cantoni a Legnano. Ad intercettare il minorenne, che aveva colpito un 38enne con una bottiglia, è stata la Polizia Locale di Legnano attraverso l’attento lavoro effettuato dall’ufficio di polizia giudiziaria. Il minorenne è stato indagato per lesioni colpose.

“Pfizer night”: Regione Lombardia prepara serata vaccinali riservate ai più giovani

Regione Lombardia sta organizzando delle “Pfizer night” campagne vaccinali di notte per raggiungere le fasce più giovani. Si svolgeranno verso la metà di giugno così da garantire i richiami a fine luglio e partenze per le vacanze con il green pass. Preoccupa l’andamento delle prenotazioni per la faccia dei 30enni che dopo una partenza soddisfacente ha registrato una frenata. Apriranno il 2 sera, infine, le prenotazioni per i più giovani dai 16 ai 29 anni.

Partono i voli per l’estate e a Malpensa riapre al 100% il terminal 1: a partire da oggi, venerdì 28 maggio, riapre infatti anche il “satellite B”, il “braccio” centrale chiuso da mesi.

Nel nuovo assetto, predisposto su supervisione di Enac, il Satellite Nord sarà riservato ai voli Extra Schengen, mentre il Satellite Centrale equello Sud ospiteranno i collegamenti dell’area Schengen. Le previsioni Sea parlano di un aumento da 924 a 1350 movimenti. Mentre la previsione sul numero di passeggeri vede un aumento del 53%.

L’ex “Ultima spiaggia” sul lago di Monate, l’accesso al lago più frequentato di Travedona Monate, potrà avere un nuovo gestore. Il bando di gara è stato pubblicato venerdì 28 maggio. C’è tempo fino al 14 giugno (alle 12) per presentare le offerte. Il bando di gara prevede l’assegnazione della spiaggia sul Lago di Monate in via Milano e di tutte le strutture al suo interno per un periodo di dieci anni.

«Cerchiamo lavoratori praticamente in tutti i settori». Così la responsabile dell’area del Varesotto e dell’Altomilanese per Openjobmetis, descrive la situazione del mercato del lavoro nel territorio. «La ripartenza dopo lo stop del Covid sta portando tantissima richiesta – continua – e questo per noi è testimoniato dal fatto che anche i clienti fermi da un anno e mezzo ci stanno richiamando». Tante le offerte nei settori ristorazione, pulizie e commercio

