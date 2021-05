“Domani mi vaccino ma mio padre 84enne e disabile non sa ancora quando avrà la sua dose”

Domani, giovedì, Francesca Ottolini riuscirà a vaccinarsi all’hub di Rancio Valcuvia come caregiver di suo padre. Ma il genitore, 84enne, paziente fragile allettato, disabile al 100%, non ha ancora ottenuto l’appuntamento con la dose di vaccino che gli spetterebbe. La storia ce la racconta Francesca in questa lettera che pubblichiamo di seguito e che speriamo possa trovare una risposta pronta da parte di Ats Insubria.

Buongiorno,

in seguito alla lettura del vostro articolo pubblicato il 22 aprile 2021 (https://www.varesenews.it/2021/04/ats-organizza-nuove-vaccinazioni-domicilio-400-somministrazioni-4-giorni-rimasto-indietro/1331164/), ho pensato di segnalarvi la mia situazione. Mio padre di 84 anni, invalido al 100% ed allettato in casa si ritrova ad oggi senza aver ricevuto la vaccinazione a domicilio.

Ci siamo iscritti tempestivamente appena è stato possibile, facendo parte della prima fascia. In seguito ci siamo riscritti di nuovo essendoci stati dei problemi col primo portale. La registrazione è stata fatta anche da parte del nostro medico.

Dopo mesi di attesa negli ultimi 10 giorni ho cercato di capire a che punto fosse la situazione, visto i mesi di attesa. Ho trovato un call center della regione molto disponibile e tempestivo (800894545). Anche su loro suggerimento mi è stato consigliato di contattare la mia ATS per aver maggiori informazioni. Ho provato molti numeri, ma nessuno si è occupato del problema, né mi ha fornito informazioni sul numero preciso da chiamare.

Alla fine, tramite internet, recupero un numero dedicato alle vaccinazioni per i fragili (031.370.855) con addirittura un vax manager. Inutile anche tutto ciò. Nessuna risposta tranne la maleducazione di alcuni operatori. I fragili allettati, con precedenti polmoniti, come mio papà, quanto devono aspettare? È possibile che ATS non sia in grado di darmi delucidazioni? Trovo scandaloso ed ingiusto che mio padre sia abbandonato in questo modo.

Grazie dell’attenzione

Distinti saluti

Francesca Ottolini