Domenica Varese rende omaggio a Falcone e all’onorevole Zamberletti

A ventinove anni dalla strage di Capaci, una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, domenica 23 maggio verrà posata una corona commemorativa sotto il portico di Palazzo Estense a Varese, dove è stata apposta una lapide in memoria del magistrato e dell’amico e collega Paolo Borsellino, assassinato pochi mesi dopo.

I rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine si ritroveranno alle ore 10.00 nel Cortile d’Onore per celebrare chi lottò, a costa della propria vita, contro la mafia, in nome della difesa ad ogni costo di quel principio di legalità che è alla base della convivenza civile e sociale.

A seguire, a partire dalle 10.30 all’interno della Tensostruttura ai Giardini Estensi, si terrà la presentazione del libro “La luna sulle ali. La Protezione Civile, il ritratto di un’epoca. Colloqui con Giuseppe Zamberletti”: la biografia – scritta da Gianni Spartà e Lorenzo Alessandrini – dedicata all’uomo che fu parlamentare per sette legislature, sottosegretario, ministro, e soprattutto il padre fondatore della moderna Protezione Civile italiana, quella grande eccellenza da tutti riconosciuta come una delle migliori al mondo per la prevenzione del rischio ambientale e come risposta tempestiva alle grandi emergenze.

Durante l’incontro interverranno gli autori, il sindaco Davide Galimberti, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, con la conduzione di Roberto Pacchetti, condirettore TGR RAI.

La prenotazione alla presentazione del libro è obbligatoria e indispensabile per accedere in base alle normative di sicurezza vigenti, accedendo al link di prenotazione, che trovate cliccando qui.