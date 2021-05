Due nuovi alberelli davanti alla scuola: la giornata “verde” dei bambini di Gemonio

Sotto lo sguardo caravaggesco del “suonatore di liuto” appena dipinto da Andrea “Ravo” Mattoni si è tenuta questa mattina – venerdì 7 maggio – una cerimonia che a Gemonio si ripete da decenni, seppure con formule differenti: la piantumazione di due alberelli da parte degli studenti della scuola primaria “Edoardo Curti”.

L’istituto ha infatti aderito da tempo al progetto Green School e oggi ha potuto finalmente posizionare le piantine con un piccolo evento che si è svolto – con tutte le precauzioni del caso – in presenza delle autorità locali (dopo il rinvio avvenuto nel marzo scorso a causa della chiusura delle scuole).

Due come detto gli alberelli prescelti: un gelso, che porta con sé una storia strettamente legata all’economia del territorio grazie all’allevamento un tempo florido e comune dei bachi da seta; un sorbo “degli uccellatori” con le sue bacche rosse che fanno da richiamo per i piccoli volatili che quindi svolazzeranno numerosi davanti alle finestre della scuola e agli occhi dei giovanissimi studenti.

Le piantine sono state messe a dimora con l’aiuto dei volontari della Squadra Antincendio e Protezione Civile mentre ai ragazzi e alle classi sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. In particolare, una piccola delegazione dei bambini della quinta ha simbolicamente “passato il testimone” a quelli di prima e seconda perché possano occuparsi con attenzione della crescita degli alberelli.

«Abbiamo sfruttato il rinvio della piantumazione per far conoscere ai bambini queste piante, per capire come accudirle al meglio e approfondire quelli che sono i loro bisogni – spiega Federica Visconti, insegnante e referente del progetto “Green School” all’interno della scuola di Gemonio – Il lavoro ha coinvolto tutte le classi per un totale di oltre 100 alunni: i più piccoli sono scesi in occasione della piantumazione, gli altri hanno prodotto una serie di elaborati, alcuni dei quali sono stati esposti quest’oggi».

Ai bambini ha parlato anche il sindaco, Samuel Lucchini, presente con una delegazione di amministratori: «In questo periodo di pandemia abbiamo per lo meno potuto riscoprire i nostri boschi: rispettare le aree boschive di cui disponiamo, evitare di sporcarle o di rovinarle è il primo passo per la salvaguardia della natura. Purtroppo negli ultimi due anni non abbiamo potuto effettuare la solita “giornata ecologica” con la conseguente pulizia del bosco insieme all’Antincendio ma spero di poterla riproporre in autunno. Intanto ricordatevi di una cosa: quando sentite una notizia legata all’ambiente è perché questo tema è all’ordine del giorno. E se ne parlate è perché avete iniziato ad averlo a cuore anche voi».