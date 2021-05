Duro colpo per la Castellanzese: sconfitta 4-0 a Sestri Levante

Giornata negativa per la Castellanzese, che cade 4-0 a Sestri Levante e subisce un duro colpo per le ambizioni di primo posto. Vittoria meritata per i corsari liguri, mentre per i neroverdi – privi di mister Achille Mazzoleni e bomber Mario Chessa, fermati dalle squalifiche – le cose di sono fatte ancora più dure dopo l’espulsione al 15’ della ripresa comminata a Gazzetta, entrato nell’intervallo. Il parziale era già sul 2-0 per i padroni di casa, ma la Castellanzese aveva dato segni di vita a inizio ripresa, salvo poi crollare nel finale in inferiorità numerica.

LA PARTITA

La Castellanzese parte contratta, il Sestri fiuta l’occasione e al 17’ colpisce con Marquez, che chiude un’azione sulla sinistra battendo Cirenei con un mancino da corta distanza. Al 20’ l’occasione per il pareggio capita a Corti che di testa manda di poco a lato. La squadra di mister Mazzoleni prova ad alzare il baricentro in cerca del pari ma i corsari in contropiede raddoppiano al 38’: azione personale di Scarlino e sinistro chirurgico che tocca il palo e si insacca alle spalle di Cirenei. Le occasioni da gol neroverdi passano ancora da Corti, che al 43’ punta la porta ma non riesce a superare Salvalaggio. Nel recupero della prima frazione la Castellanzese provano con la forza ma la lunga azione in area ligure non porta al gol e il primo tempo si chiude sul 2-0 per i padroni di casa.

La ripresa parte con la Castellanzese a testa bassa, capace in pochi minuti di costruire un paio occasioni, ma prima capitan Colombo spara sul portiere avversario, poi Mecca alza troppo la mira dai 16 metri. Al 15’ però i neroverdi rimangono in dieci: Gazzetta, subentrato all’intervallo, si prende il rosso diretto per un colpo a palla lontana. A chiudere i conti è il gol di Marianelli al 33’, più lesto di tutti in area neroverde a mettere in rete una palla vagante. Al 38’ arriva anche il poker: discesa di Cirrincione sulla sinistra e cross preciso per la testa vincente di Marquez.