Eleganti, appassionati e in moto per una buona causa: a Varese arriva il DGR

Sarà un domenica all’insegna della bellezza, quella del prossimo 23 maggio. Belle le moto, belli i paesaggi, belli i vestiti, bello soprattutto il fine per il quale sarà organizzato anche a Varese il “The Distinguished Gentleman’s Ride”, manifestazione che va in scena in contemporanea in 650 città sparse in 100 diverse nazioni.

Un giro in moto al quale è necessario iscriversi ed effettuare una donazione per una causa nobile: combattere il carcinoma alla prostata e fornire il supporto psichiatrico successivo alle cure agli uomini che ne vengono colpiti. Una iniziativa nata nel 2003 in Australia con la fondazione Movember che oggi permette di raccogliere 16 milioni di dollari all’anno attraverso una serie di eventi tra i quali c’è il DGR.

Nella Città Giardino, a gestire l’appuntamento è il Cafe Racer Varese, associazione che ama definirsi “motomovimento” e che ha come obiettivo quello di ritrovarsi in sella alle proprie moto senza estremismi e senza isolamento. Anzi, nel corso degli anni Cafe Racer ha cercato di allargare il più possibile le proprie iniziative anche ai non motociclisti, facendo cultura delle due ruote (per esempio nelle numerose serate di talk show aperte a tutti allo Spitz) e legandola al divertimento (come in occasione del “Motus”).

Per il DGR, Cafe Racer ha trovato una sponda importante nella Camera di Commercio che ha ospitato, finalmente “in presenza” (con tutte le attenzioni del caso) l’incontro di presentazione. «A differenza degli altri anni, questa volta ci saranno modifiche nel programma – ha spiegato il presidente di Cafe Racer, Gianmario Volpi – Non ci si muoverà in gruppo: le partenze saranno possibili dalle 10,30 dalle Ville Ponti mentre gli arrivi al termine del giro sono previsti entro le 12,30 al Borgo di Mustonate. Formalmente le iscrizioni sono state chiuse a 170 moto, però attraverso il sito della fondazione Movember è possibile aderire con altre formule, sempre segnalando Varese come città di riferimento».

Una Varese che ha risposto alla grande: «In Italia, dopo Milano e Roma, la nostra è la terza città in ordine di raccolta fondi. Per noi un grande orgoglio, tanto più che nei giorni scorsi siamo stati anche ventesimi al mondo su circa 1.000 località dove si svolge il DGR» conclude Volpi che, con il suo club, in passato ha già avuto esperienze con questa manifestazione, allora organizzata in tandem con il Canton Ticino.

Il “Distinguished Gentleman’s Ride” ha già nel nome il proprio programma: i partecipanti sono dei distinti signori che vestono in modo elegante (molto spesso vintage) e viaggiano su moto dalle linee classiche per un fine benefico. Una formula che ha trovato come detto un’alleata nella Camera di Commercio e uno sponsor globale nel marchio Triumph: «Ho voluto fortemente questo patrocinio perché il DGR è manifestazione che rientra molto bene nei canoni della Sport Commission – ha sottolineato Fabio Lunghi, presidente dell’ente camerale – Per il primo anno ci sarà un’edizione totalmente varesina, permette di sfruttare la bella vetrina delle Ville Ponti e servirà per accogliere anche persone che arrivano da fuori città. Ringraziamo insieme a Cafe Racer anche il questore di Varese, dottor Morello, per i preziosi consigli che ha fornito per gestire al meglio l’evento tra le varie restrizioni».

A rappresentare Triumph invece è stato Massimo Magnoni, concessionario per le province di Varese, Novara e VCO: «Siamo contenti di aver portato il DGR a Varese dopo diversi sforzi: non solo lo abbiamo ottenuto ma siamo anche riusciti ad allestirlo nonostante il covid e ad avere subito un bel riscontro. Ma sono certo che cresceremo ancora in futuro».