Emozioni e gol tra Varese e Castellanzese: 2-2 al “Franco Ossola”

Un primo tempo avaro di emozioni, una ripresa ricca invece di colpi di scena: termina 2-2 al “Franco Ossola” tra Varese e Castellanzese una gara matta che porta nelle tasche delle due squadre un punto a testa. È Polo a sbloccare la sfida al 4′ della ripresa, Fusi al 18′ – con la complicità di Siaulys – e al 28′ ribalta l’incontro ma ci pensa Ebagua, entrato da poco, a firmare il 2-2. Nel finale l’espulsione di Quitadamo – dopo quella di Aprile e mister Rossi dalla panchina – obbliga il Varese a un finale di sofferenza ma questa volta il portiere biancorosso para bene sul bel sinistro volante di Chessa salvando il risultato. In classifica cambia poco per tutte e due: la Castellanzese rimane a un punto dal PDhae (che pareggia 1-1 contro il Gozzano) mentre il Varese sale a quota 31 continuando la corsa salvezza.

FISCHIO D’INIZIO

Per la prima volta nella sua storia la Castellanzese scende in campo in una competizione ufficiale al “Franco Ossola” contro il Varese. I neroverdi si presentano a Masnago forti del secondo posto in classifica, con il primato a un solo punto, ma con due pesanti sconfitte nelle ultime due uscite. Mister Achille Mazzoleni schiera un 3-4-2-1 con il capocannoniere di tutta la Serie D (28 gol in 30 partite) Mario Chessa con Fusi alle spalle di Corti. Il Varese di Ezio Rossi scende in campo invece con un 3-4-1-2 che vede Capelli alle spalle di Minaj e Balla. In panchina pronto Giulio Ebagua, che torna dopo le tre giornate di squalifica.

PRIMO TEMPO

Parte meglio la Castellanzese, che si fa vedere al 3′ con un destro pericoloso di Fusi dai 20 metri, sul quale serve una bella parata in tuffo di Siaulys per togliere la palla dall’incrocio del pali. Passata i primi minuti però è il Varese a venire fuori con tanto possesso palla mentre la Castellanzese è insolitamente attendista. La squadra di mister Mazzoleni però in contropiede è insidiosa ma le marcature preventive dei difensori biancorossi non concedono spazi in velocità alle frecce neroverdi. La migliore occasione di marca varesina, dopo un paio di tiri senza mira di Capelli, arriva al 38′: Disabato recupera palla e scambia con Capelli, ma il tiro dal cuore dell’area del numero 10 biancorosso trova una fondamentale deviazione della difesa neroverde che fa terminare la palla in angolo. Succede poco altro nel finale di parziale, che si chiude così senza reti.

RIPRESA

Questa volta è il Varese a partire meglio e al 4′ la gara si sblocca: azione sulla sinistra con Capelli che mette in mezzo, Disabato controlla e serve Polo che da pozione defilata infila Cirenei. I biancorossi sembrano poter gestire, ma al 18′ arriva il pareggio: Fusi scaglia un destro dai 20 metri che trova impreparato Siaulys per l’1-1. Le squadre si allungano, la gara si gioca a velocità maggiore e ne giova la Castellanzese, che al 21′ con Chessa prova il destro dal limite dell’area mandando di poco alto. Al 28′ raddoppia Fusi: scambio con Chessa e sinistro all’angolino per il 2-1. Rossi mette Ebagua per Aprile alzando il baricentro e al 30′ su una punizione conquistata da Giulione arriva l’occasione: Disabato per Minaj, palla in area forte per Quitadamo che da buona posizione calcia alto. Il 2-2 arriva però al 37′ e porta proprio la firma di Ebagua, che raccoglie il tocco di tacco di Balla, fa perno sul difensore al limite dell’area e mette di sinistro all’angolino. Il Varese sembra poter provare l’affondo ma al 41′, dopo le espulsioni dalla panchina di Aprile e mister Rossi, rimane in inferiorità numerica per la doppia ammonizione a Quitadamo. Nel recupero Chessa di sinistro, Siaulys ci mette le dita per alzare sopra la traversa. È l’ultima emozione, dopo i 5′ di recupero termina la gara con il 2-2 che dà un punto a testa.

TABELLINO

Varese – Castellanzese 2-2 (0-0)

Marcatori: 4’ st Polo (V), 18’ st e 28’ st Fusi (C), 37’ st Ebagua (V)

Varese (3-4-1-2): Siaulys; Mapelli, Aprile (29’ st Ebagua), Quitadamo; Polo (21’ st Parpinel), Beak, Disabato, Nicastri (31’ st Petito); Capelli (41’ st Snidarcig); Minaj, Balla. A disposizione: Lassi, Aiolfi, Dellavedova, Otelè. All.: Rossi.

Castellanzese (3-5-2): Cirenei; Marchio (16’ st Colombo), Alushaj, Negri; A. Perego, Fusi (30′ st Bigotto), G. Perego, Mecca, Talarico; Fusi, Chessa, Corti (30′ st Chilafi). A disposizione: Porro, Tagliamonte, Molinari, Gazzetta, Manfrè, Sestito. All.: Mazzoleni.

Arbitro: sig. Mucera di Palermo (Starnini e Piccihè)

Calci d’angolo: 4-5; Ammoniti: Quitadamo, Balla, Aprile, Ebagua per il Varese; Fusi, Talarico, Colombo per la Castellanzese. Espulsi: Aprile e l’allenatore Rossi dalla panchina. Quitadamo 41’ st per doppia ammonizione. Recupero: 0’ + 5’.

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Partita giocata a “porte chiuse”

CLASSIFICA: Pdhae 60; Castellanzese 59: Gozzano 58***; Bra* 58; Sestri Levante*, Legnano 50; Folgore Caratese*, Caronnese 49; Sanremese*** 46; Casale, Imperia 44; Lavagnese 43; Arconatese 38; Derthona* 31; Chieri*** 34; Varese*, Saluzzo* 31; Borgoeseia*, Vado* 24; Fossano* 19.