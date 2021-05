Europei di Nuoto al via, Martinenghi in finale nei 100 rana con il secondo tempo

Un buon inizio di Europeo per Nicolò Martinenghi. Nella prima giornata di gare in vasca della rassegna continentale di Budapest il ranista di Azzate (tesserato per le Fiamme Gialle e l’Aniene) allenato da Marco Pedoja è entrato in azione due volte per le qualificazioni dei 100 rana. In mattinata ha chiuso la batteria con un 58”88 che è stato il terzo tempo, ma nelle semifinali della serata si è migliorato chiudendo con un ottimo 58”45, secondo tempo assoluto dietro al fenomeno Adam Peaty; il britannico è stato il solo ad andare sotto i 58 secondi: 57”67.

Domani alle 18.12 la finale alla Duna Arena. E sempre domani scenderà in vasca anche Arianna Castiglioni, decisa a conquistarsi in vasca la convocazione per le Olimpiadi. Anche per lei impegno sui 100 rana con batterie al mattino e semifinali in serata.