Europei di nuoto, Arianna Castiglioni vola nelle batterie dei 100 rana

È una Arianna Castiglioni in grande spolvero quella che questa mattina – martedì 18 maggio – è scesa in acqua a Budapest nelle batterie dei 100 rana ai Campionati Europei di nuoto. La campionessa di Busto Arsizio ha ottenuto il miglior risultato complessivo e realizzato anche il proprio primato personale nuotando in 1’05″98 e scendendo quindi per la prima volta sotto il muro dell’1’06” netto fatto segnare agli assoluti di Riccione.

Castiglioni si è lasciata alle spalle anche le altre due azzurre, Martina Carraro e Benedetta Pilato (che hanno in tasca il pass olimpico) qualificandosi di prepotenza per le semifinali. Carraro e Pilato sono state seconda e terza delle batterie ma il regolamento prevede che solo due atlete per nazione possono accedere al turno successivo (quindi Castiglioni e Carraro). «Finalmente sono scesa sotto l’1’06 – ha detto Castiglioni nel dopo gara – Era fondamentale non rimanere fuori dalla semifinale e andare veloci subito». La 23enne bustocca, allenata da Gianni Leoni e tesserata per l’Insubrika e le Fiamme Gialle tiene quindi altissima la concorrenza interna alla nazionale italiana.

Questa sera quindi Arianna cercherà l’accesso alla finale per le medaglie. Il programma odierno prevede infatti una seconda sessione a partire dalle ore 18 nella quale è prevista anche la finale dei 100 rana maschili, con l’azzatese Nicolò Martinenghi iscritto tra i grandi favoriti. Il varesino infatti ha ottenuto il secondo tempo alle spalle del leggendario Adam Peaty: il britannico è accreditato di un tempo di 57″67 che è inferiore di quasi 8 decimi rispetto a quello di Martinenghi (58″45), il quale è comunque il migliore degli sfidanti. Appuntamento per “Tete” alle 18,12; a seguire la prova di Castiglioni.