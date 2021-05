Europei di Nuoto, Martinenghi bronzo con la staffetta. Ora sotto con i 50 rana

Il quinto posto nei 100 rana di sicuro non ha soddisfatto Nicolò Martinenghi. L’obiettivo era la medaglia, che è invece arrivata nella serata di giovedì 20 maggio con la staffetta mista 4×100, assieme a Margherita Panzera, Elena di Liddo e Alessandro Miressi. Nicolò ha chiuso la sua frazione con un ottimo 58″02, che sarebbe il suo personale sulla distanza. Il bel risultato è stato coronato anche dal nuovo primato italiano: 3’42″30.

Per il ranista di Azzate c’è un’altra occasione per salire sul podio in questi Europei di Nuoto che si stanno svolgendo a Budapest: i 50 rana.

Nella mattinata di venerdì 21 maggio si sono svolte le prime batterie sulla distanza corta e l’atleta tesserato per l’Aniene ha conquistato il secondo tempo assoluto, vincendo la sua batteria con un bel 26”54. Nel sommario dei tempi di tutte e 6 le heat di qualificazione, l’unico a fare un tempo migliore è stato il solito, fenomenale, Adam Peaty, che ha chiuso cn 26”34.

In serata (18.57) ci saranno le semifinali mentre nella sabato 22 maggio (ore 18.13) andrà in scena la finale.