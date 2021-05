Europei di nuoto, Martinenghi in finale dei 50 rana con il terzo tempo

Punta deciso verso la medaglia Nicolò Martinenghi, che vuole rifarsi nei 50 rana dopo averla mancata nei 100 nella prima gara di questi Europei di Nuoto che si stanno svolgendo a Budapest.

Dopo le buone batterie della mattina (26″54), nella serata di venerdì 21 maggio si è ripetuto nella semifinale, migliorando il già crono positivo della mattina (26″49).

La qualifica per la finale (in programma sabato 22 maggio alle ore 18.18) è quindi arrivata con il terzo miglior tempo, dietro al solito, impeccabile, Adam Peaty (26″38) e al bielorusso Ilya Shimanovic (26″47). Ottima prestazione anche per l’altro italiano, e compagno di allenamenti di Martinenghi, Alessandro Pinzuti, che va in finale con il quinto crono (27″11).