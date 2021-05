Europei di nuoto: medaglia di bronzo per Nicolò Martinenghi

Pochi giorni fa, nei 100 rana, il quinto posto lo aveva lasciato deluso e desideroso di rifarsi. Oggi, nella finale dei 50 rana, Nicolò Martinenghi si è preso la sua vendetta sportiva conquistando la medaglia di bronzo di questi Europei di nuoto che si stanno svolgendo a Budapest.

Finalmente è arrivata la medaglia anche nel singolo, dopo il bronzo conquistato con la staffetta mista. Una vasca ben nuotata dall’azzatese – anche se il 26″68 è un crono superiore a quello fatto in semifinale – ma conferma che nella specialità è uno dei più forti al mondo, peccato non sia specialità olimpica. Davanti a lui, infatti, sono finiti il “solito” Adam Peaty, che ha vinto con 26″21, e il bielorusso Ilya Shymanovic, 26″55. L’altro azzurro, Alessandro Pinzuti, è arrivato ottavo con 27″54.

Il commento di Martinenghi a fine gara ai microfoni di RaiSport: «Contento, qualche errorino, ma questo primo podio individuale ha una grande carica emotiva per me. Domani ho la staffetta, spero di chiudere al meglio, ma questa finale me la sono goduta bene. Questa medaglia significa che sono arrivato a un punto importante: posso insidiare qualcosa di importante».

Domani la stessa finale, al femminile, toccherà anche ad Arianna Castiglioni, che in batteria ha ottenuto il secondo tempo – dietro alla stellina Benedetta Pilato, che con il suo 29″50 ha migliorato il record del mondo Juniores e primato italiano – con un bel 30″15.

Nella semifinale della serata di sabato la bustocca è andata un po’ più lenta, chiudendo in 30’44 ma staccando il pass per la finale con il quinto tempo assoluto e confermando che, dopo il bellissimo argento nei 100 rana, il podio è a portata anche nella distanza corta. Nella seconda semifinale Benedetta Pilato ha sbriciolato il record del Mondo chiudendo con il crono di 29’30, facendo la storia a soli 16 anni.