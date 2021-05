Europei di nuoto paralimpico, atleti della Polha a caccia di medaglie a Funchal

Tra pochi giorni inizieranno a Funchal, in Portogallo, i Campionati Europei di nuoto parlimpico. Come capitato per tante altre manifestazioni internazionali, Olimpiadi e Paralimpiadi comprese, si recupera l’edizione del 2020 rinviata per l’emergenza sanitaria.

Le gare si svolgeranno dal 16 al 22 maggio al “Complexo de Penteada” di Funchal, sull’isola di Madeira.

Come sempre è nutrito e ambizioso il gruppo degli atleti della Polha che sarà in vasca per questo importante appuntamento. Dei 29 convocati Azzurri dal Direttore Tecnico Riccardo Vernole, sono sette i tesserati della società varesina: Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Alessia Berra, Federico Morlacchi (G.S. Fiamme Azzurre), Arianna Talamona (G.S. Fiamme Azzurre) Giulia Terzi (G.S. Fiamme Azzurre), Arjola Trimi (Pol.ha – Varese). A loro si aggiungono gli allenatori Massimiliano Tosin e Micaela Biava

Daniela Colonna-Preti, presidentessa della Polha, spiega lo stato d’animo alla vigilia dell’evento: «Un po’ come per le World Series che si sono svolte il mese scorso a Lignano Sabbiedoro, per me la prima vittoria è partecipare. I record italiani e europei ottenuti sono il sintomo che stiamo bene e che abbiamo svolto un ottimo lavoro nonostante le tante difficoltà di questo periodo. Non è facile dopo una stagione come l’anno scorso concentrata su Tokyo, rivedere tutta l’organizzazione: è stato un grosso sforzo anche economico. Avere il gruppo di lavoro a Milano è stato importante. I ragazzi stanno bene, sono stati vaccinati tutti e sono pronti a dare il massimo. Sono un bellissimo gruppo».

Tutti i convocati: