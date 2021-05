Europei di nuoto paralimpico, l’Italia domina il medagliere

È stata una settimana storica per la nazionale di nuoto paralimpico, che agli Europei che si sono svolti a Funchal, in Portogallo, ha conquistato la bellezza di 80 medaglie, riuscendo a guadagnare il primo posto nel medagliere.

Il totale dice 34 medaglie d’oro, 26 d’argento e 20 di bronzo. Di queste, tante sono quelle portate a casa dai ragazzi della Polha, che hanno dimostrato ancora una volta tutto il proprio valore. Giulia Terzi, Alessia Berra, Arjola Trimi, Simone Barlaam, Federico Morlacchi e Alberto Amodeo sono andati tutti a medaglia.

Anche nell’ultimo giorno di gare l’Inno di Mameli ha risuonato più volte nella struttura sull’isola di Madeira. A segno, per i colori della Polha, Giulia Terzi, oro e Record Europeo nei 100 stile libero S7 (1’10”48), Simone Barlaam, oro nei 50 stile libero S9 (24”06), la staffetta 4×100 stile libero femminile composta da Alessia Scortechini, Giulia Terzi, Vittoria Bianco e Xenia Palazzo oro (4’26”39) e la staffetta 4×100 stile libero maschile composta da: Federico Morlacchi, Antonio Fantin, Stefano Raimondi e Simone Barlaam oro e Record del Mondo (3’46”06). Per Morlacchi anche un bronzo nei 100 rana Sb8 per chiudere al meglio la rassegna continentale.