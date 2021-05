Europei di nuoto paralimpico, prime medaglie per la Polha. Oro per Giulia Terzi

L’Italia dopo il primo giorno di gare agli Europei di nuoto paralimpico a Funchal, in Portogallo, è in testa al medagliere con 17 podi. Sette ori, sei argenti e 4 bronzi il bottino della domenica inaugurale della manifestazione continentale. (Foto Facebook – FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico)

Ha fatto la sua parte la Polha, arrivata sull’isola di Madeira con sette atleti, anche se Arianna Talamona ha fatto rientro a casa per motivi famigliari.

La prima medaglia per la squadra varesina è stata d’argento: secondo posto per l’esordiente Alberto Amodeo nei 400 stile libero S8 in 4’39″04.

Nella finale dei 100 farfalla S13, vinta da Carlotta Gilli, è arrivato il bronzo di Alessia Berra, che si è poi ripetuta nei nei 100 dorso S12 chiudendo sempre al terzo posto con 1’15″53.

Il primo oro firmato Polha se l’è messo al collo Giulia Terzi (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), capace di vincere nei nei 200 misti SM7 con il tempo di 3’08″12.