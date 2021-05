Ezio Rossi promuove il suo Varese: “Vittoria di maturità”

Il Varese batte 2-0 il Borgosesia e si mette in tasca tre punti che ipotecano il discorso salvezza. Mister Ezio Rossi al termine della gara commenta con parole positive: «La partita è stata come ce l’aspettavamo, loro non hanno mai rinunciato al gioco. Siamo stati bravi, potevamo sfruttare qualche occasione in più sui loro errori in disimpegno ma va bene così. La squadra ha dimostrato maturità, forse ha iniziato a capire le mie esigenze e intendersi meglio tra di loro. Abbiamo cinque partite da qui alla fine per guadagnarci la conferma per l’anno prossimo».

«È stata una vittoria che dopo sembra facile, ma alcuni tratti non mi sono piaciuti: abbiamo cincischiato troppo con il pallone e perso palloni che potevano diventare importanti. Ci sono dei momenti che bisogna semplificare le cose, fare un dribbling in meno e fare le cose semplici. Ci servono tre punti per la matematica salvezza e vogliamo prenderli a Sanremo, anche per rifarci della gara di andata, la nostra peggior prestazione stagionale».