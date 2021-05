Fermato in dogana mentre tenta di portare in Italia un orologio prezioso

Un orologio di valore è stato sequestrato alla dogana di Oria Valsolda dai funzionari ADM e dai militari della Guardia di Finanza presso la Sezione Operativa Territoriale (SOT).

Il cittadino italiano, proveniente dalla Svizzera, era stato fermato per un controllo a bordo della propria autovettura. Alla domanda di rito volta a conoscere se trasportasse merci al seguito, il passeggero rispondeva negativamente, ma il controllo accurato dell’abitacolo della vettura consentiva di rinvenire l’oggetto di pregio. Dai controlli meticolosi, però è spuntato, nascosto all’interno di un peluche un Ulysse Nardin San Marco d’oro.

Al trasgressore è stata contestata la violazione dell’art. 282 del D.P.R. 43/1973 (contrabbando) e dell’art. 70 del DPR 633/72 (evasione dell’IVA all’importazione).

La merce è stata sequestrata ai fini della confisca mentre all’autore dell’illecito è stata contestata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere da ADM e Guardia di Finanza ai valichi di confine, a presidio della legalità e per garantire il rispetto della normativa doganale.