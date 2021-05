Filtri acqua potabile Profine: l’efficienza certificata a casa tua

È un percorso di costante ricerca e studio che ha condotto think:water, azienda veneta fondata nel 1994, a sviluppare i filtri acqua potabile casa a marchio Profine. Soluzioni progettate per rispondere alle esigenze di chi preferisce l’acqua del rubinetto a quella in bottiglia, con prestazioni eccellenti a fronte di ingombro e manutenzione ridotti.

Dai filtri con azione batteriostatica a quelli anti impurità, fino ai dispositivi ZERO e UNO (disegnati da Odoardo Fioravanti), l’offerta è accessibile in un click su https://shop.profinefilter.com, negozio digitale ufficiale del brand. Profine Shop è l’unico store a garantire prodotti originali e certificati, mettendo a disposizione dell’utente una shopping experience intuitiva, con spedizione gratuita, reso entro 30 giorni e assistenza multicanale.

Caratterizzati da semplicità di utilizzo e sicurezza, i sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua Profine sono espressione di un processo produttivo condotto nel rispetto di elevati standard qualitativi. L’azienda opera secondo la conformità alimentare MOCA, e prevede rigorosi controlli della qualità, sia per quanto riguarda i materiali che per l’intero processo produttivo. Non solo, le materie prime sono oggetto di analisi organolettiche, prestazionali e di dimensionamento centesimale.

La proposta è pensata per rispondere alle diverse esigenze del pubblico, con prodotti specifici per l’erogazione direttamente dal rubinetto di acqua liscia, leggera o addolcita. Una classificazione che coinvolge anche lo store, dove gli articoli sono organizzati in funzione del tipo di acqua desiderata.

La costante attenzione alla qualità, combinata al know-how acquisito in decenni, ha consentito ai sistemi di trattamento dell’acqua Profine il raggiungimento di riconoscimenti prestigiosi. Il sistema di filtrazione da sottolavello UNO ha ottenuto il Good Design Award 2016 per la categoria Casalinghi e, nello stesso anno, è entrato nella selezione finale del Green Product Award.

Mentre nel 2015 il sistema di trattamento dell’acqua a osmosi inversa ZERO è stato finalista allo SBID International Design Awards e ha ricevuto la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro. Nel 2016 è arrivato l’IF Design Award, il premio più prestigioso per design e innovazione.

Ma dell’offerta fanno parte anche le cartucce filtranti Profine (disponibili in vari modelli e dimensioni) e Kit Profine, che migliora la qualità dell’acqua del rubinetto, abbinabile a diverse tipologie di cartucce.

In particolare, quest’ultimo dispone della prestigiosa certificazione italiana per la conformità DM25 dell’ente certificatore indipendente ICIM. È stato sviluppato simulandone l’uso da parte di una famiglia, con quattro mesi di test intensivi per riprodurre anche i periodi di inutilizzo.

Purifica l’acqua del rubinetto con i filtri Profine, visita https://shop.profinefilter.com.