Fontana, Perini e Troiani in azzurro per gli Europei a squadre

Ci sono anche tre portacolori della provincia di Varese nella Nazionale di atletica leggera che da ieri sera – giovedì 27 maggio – sono a Chorzow, in Polonia, dove sono in programma (tra sabato 29 e domenica 30) i Campionati Europei a squadre di primo livello, la cosiddetta SuperLeague.

L’Italia si presenta alla competizione con una squadra agguerrita e sicuramente competitiva: due anni fa gli azzurri furono quarti e cercheranno di confermarsi su quegli alti livelli. Non ci sarà Marcell Jacobs, recente primatista sui 100 metri (dopo un esame ha preferito fermarsi) ma rientrerà Gimbo Tamberi nel salto in alto.

A rappresentare la nostra provincia saranno, come detto, in tre: la gallaratese Vittoria Fontana, la bustocca Virginia Troiani e il saronnese Lorenzo Perini.

Fontana (foto G. Colombo/Fidal), tesserata per i Carabinieri, è tra le più attese dopo aver conquistato con le compagne della 4×100 una incredibile vittoria nei Mondiali di staffetta. La 20enne allieva di Giuseppe Cappelletti disputerà la gara individuale sui 100 metri dove vanta un personale di 11.40 e uno stagionale di 11.59.

Virginia Troiani è una delle tre gemelle bustocche specialiste del giro di pista: 25 anni, tesserata per la Pro Patria Milano, ha già esperienze in maglia azzurra e in Polonia disputerà la 4×400 femminile con Lukudo, Marchiando e Nardelli. Virginia quest’anno ha un personale di 53.90 ma nel 2020 è scesa sino a 53.02.

Il “veterano” dei varesotti è invece Lorenzo Perini, ostacolista di Saronno – cresciuto nell’OSA e ora con i colori dell’Aeronautica Militare – che da anni è ai vertici italiani per quanto riguarda i 110 ostacoli. Classe 1994, già azzurro in sette occasioni, Perini è alla ricerca di un tempo migliore rispetto al 13,68 ottenuto quest’anno: il suo primato resta – per il momento – di 13,46.