Malnate, Fratelli d’Italia e Forza Italia: “Viabilità del pums inadeguata: si cambi subito”

Quando verranno realizzate le due rotatorie sulla Briantea a Malnate ci saranno delle modifiche alla viabilità cittadina. Una, tra le più importanti, ci sarà il divieto di svolta dalla Briantea verso il cimitero.

In questi giorni, con viale delle Rimembranze chiusa per lavori, ci sono stati dei problemi di viabilità perché la strada che costeggia il cimitero è un’importante alternativa all’arteria principale.

Forza Italia e Fratelli d’Italia, con un comunicato condiviso, sono tornate sull’argomento, invitando l’amministrazione a rivedere quanto stabilito dal Pums (piano urbano di mobilità sostenibile) e quindi lasciare la svolta verso il cimitero dalla Briantea.

Il comunicato:

La priorità di Malnate è ridurre il traffico sulla “provinciale” (statale Briantea) diminuendo il numero di mezzi che quotidianamente la percorrono. Incrementare la sicurezza – si contano numerosi incidenti mortali – ridurre le code e conseguente inquinamento.

Come farlo? Deviando in percorsi alternativi quanti più mezzi possibili. Pensando realisticamente al breve/medio termine non si può considerare l’ipotesi della tangenzialina o penducolo visto come si sono evolute le cose dal 2011 in poi. Ragioniamo quindi sulle strade così come le conosciamo.

Appurato che sarebbe l’ideale deviare il traffico dalla Briantea già congestionata, sarebbe lapalissiano bocciare qualsiasi modifica dagli effetti opposti. Ma evidentemente per Centrosinistra è difficile comprenderlo: con decine di migliaia di euro hanno incaricato a dei progettisti la pianificazione viabilistica (Il PUMS), consulenti che di Malnate non sanno niente (come i nostri amministratori?) e che hanno prodotto un piano buono da usare solo come carta da riciclo; ad esempio, arrivando da Varese prevedono il divieto di svolta a sinistra sulla salita del cimitero di Malnate, deviazione finora utilizzata da tutte quelle auto che scorrendo per via Brusa, poi piazza libertà e viale delle Vittorie evitano la provinciale. Ebbene, con tale divieto tutte queste auto saranno costrette ad incolonnarsi ai km di coda a partire da Varese!

Da maggio abbiamo potuto sperimentare l’assurdità di tale decisione, quando a causa di manutenzioni sulla strada del cimitero è stato adottato tale provvedimento che un domani, se gli atti approvati non cambiano, diventerà definitivo. Già così è un disastro, se in più si considera che con la pandemia la mobilità è limitata e che non siamo in una stagione di grande traffico come potrebbe essere dicembre, rende ben l’idea di come i nostri amministratori prendono decisioni senza un minimo di progettualità e conoscenza del territorio.

Forza Italia e Fratelli d’Italia ribadiscono la necessità di realizzare subito la rotatoria difronte al municipio che può essere una soluzione per rendere scorrevoli e sicuri gli attraversamenti degli incroci rispetto ai continui stop&go dati dai semafori che dovrebbero sparire.

Ma una o più rotonde non possono rispondere al disagio che si creerebbe dalle modifiche ipotizzate dal Centrosinistra volte ad aumentare il numero di veicoli. Tali scelte sono scellerate, degne di dilettanti allo sbaraglio che non conoscono Malnate, e dovranno essere fermate ad ogni costo.

Dott. Marco Damiani

Commissario cittadino FI

Tecnico commissione consiliare per FdI