Fratelli d’Italia inaugura la sede di Busto Arsizio. La Russa: “Il Centrodestra vince se resta unito”

Inaugurata alla presenza del senatore Ignazio La Russa e dell’onorevole Carlo Fidanza la nuova sede di Fratelli d’Italia di via Daniele Crespi a Busto Arsizio.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte anche il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e diversi esponenti dei partiti della coalizione di centrodestra (Gigi Farioli di Firza Italia, Francesco Speroni e Isabella Tovaglieri della Lega).

A fare gli onori di casa il segretario cittadino Massimiliano Nardi e il coordinatore della Valle Olona Checco Lattuada. Presente anche il segretario provinciale Andrea Pellicini.

«Oggi siamo in famiglia, qui nasce una nuova casa – ha detto Ignazio La Russa inaugurando la nuova sede -. Una casa che nasce nel momento giusto per l’inizio del percorso di riconferma di un sindaco di Centrodestra. Non di Fratelli d’Italia ma del centrodestra perché io vorrei che dalle elezioni uscisse confermata la solidità della nostra coalizione. Si perde solo quando la sinistra riesce a togliere un pezzo del nostro elettorato a causa della frammentazione della nostra coalizione. Sindaco Antonelli tieni uniti i partiti del centrodestra e amplia ancora la coalizione solo così vinceremo qui e altrove».