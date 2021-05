Fundraising e Fondazione Morandini: presentati i progetti degli studenti dell’Insubria

Un’esperienza sul campo in prima persona nell’ambito del fundraising per una quarantina di studenti del GEEM, laurea magistrale in inglese in Global Entrepreneurship, Economics and Management dell’Università dell’Insubria, Dipartimento di Economia.

Martedì 11 maggio si è svolta, in via telematica, la presentazione finale dei progetti sviluppati dagli studenti, che hanno lavorato in gruppo per un semestre su progetti concreti di fundraising proposti da Fondazione Marcello Morandini ad inizio semestre.

Nata nel 2016 con lo scopo di valorizzare la creatività artistica attraverso la tutela, la custodia, l’esposizione e la conservazione delle opere d’arte, di design e dei progetti di architettura di Morandini, la Fondazione Marcello Morandini si propone di dare alla città un nuovo spazio culturale situato proprio nel cuore di Varese.

Il corso che associa lezioni frontali ad attività di “laboratorio” si è svolto con successo in modalità digitale. «Il corso giunto alla sua seconda edizione – ha commentato Alberto Onetti, responsabile del Master GEEM – ha riscosso un grande apprezzamento tra gli studenti che lo hanno opzionato per il suo taglio operativo su un tema oggi centrale come la capacità di attrarre finanziamenti».

«Questo corso nasce con un duplice intento – ricorda Federica De Molli, professore a contratto presso l’Insubria e membro del Centro di Ricerca CRESIT, che, per il secondo anno consecutivo, ha coordinato il corso – L’obiettivo primario infatti è quello di avvicinare gli studenti al fundraising, attività sempre più centrale sia per le organizzazioni no-profit, ma anche per il for-profit che, attraverso progetti di partnership, collaborazione e sponsorizzazione, può trovare nuove ed efficaci modalità di comunicazione con la clientela e rafforzamento della propria identità.

Attraverso la collaborazione con la Fondazione Marcello Morandini inoltre, gli studenti hanno la possibilità di lavorare a progetti concreti di fundraising e questo rappresenta indubbiamente un’utile opportunità di apprendimento per loro. Il secondo obiettivo del corso è quello di rendere gli studenti consapevoli delle particolarità e potenzialità del proprio territorio al fine di valorizzarlo in modo sostenibile; da qui nasce appunto la collaborazione con un’importante realtà culturale come la Fondazione Marcello Morandini, ancorata al territorio ma aperta a collaborazioni con prestigiose istituzioni estere.

Gli studenti hanno lavorato per un semestre su tre progetti che la Fondazione Morandini sta sviluppando e per i quali hanno proposto, e discusso con il management della Fondazione, dei piani di fundraising.

«Ringraziamo Federica De Molli e Alberto Onetti per averci coinvolto per il secondo anno in questo progetto. Per noi è un piacere aprire le porte della Fondazione agli studenti del territorio, anche se quest’anno non c’è stata la possibilità di invitare gli studenti presso gli spazi espositivi, speriamo che l’esperienza sia stata ugualmente interessante. Ci auguriamo che questo rapporto di collaborazione duri negli anni,

rendendo il legame tra queste due istituzioni sempre più stretto e proficuo” ha commentato Francesca Checchi, della Fondazione Marcello Morandini.