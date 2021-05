I funerali delle vittime del Mottarone, vax day e il palio di Legnano nel podcast del 25 maggio

Le principali notizie di martedì 25 maggio

Giorni di dolore e di attesa a Varese e Vedano Olona, dopo la tragedia della funivia del Mottarone che ha portato via i fidanzati Silvia Malnati e Alessandro Merlo e la famiglia Zorloni. I funerali della giovane coppia varesina si terranno nel quartiere di residenza di San Fermo giovedì prossimo alle ore 15.

A Vedano le bandiere sugli edifici pubblici da ieri sono a mezz’asta e abbrunate per esprimere il cordoglio di tutta la cittadinanza.Il paese si prepara alla funzione funebre:in chiesa, come previsto dalle norme anti Covid, potranno entrare solo 120 persone ma se la capienza non sarà sufficiente, altre 200 persone potranno seguire il funerale nella piazza della chiesa dove saranno posizionati degli altoparlanti.

Truffa ai danni dello Stato è l’ipotesi di reato su cui stanno lavorando i carabinieri di Busto Arsizio che hanno perquisito alcuni studi medici dell’ospedale di Circolo. L’accusa è che i sanitari avrebbero operato all’interno di istituti clinici privati della zona approfittando di permessi o periodi di malattia dall’ospedale bustocco. L’inchiesta , coordinata dal pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore , mira ad accertare quanti e quali medici operanti nelle strutture “visitate” dai militari dell’Arma, abbiano beneficiato dei permessi per malattia per esercitare nelle strutture private.

Sono oltre 56.000 gli ultrasessantenni ancora senza vaccino in Lombardia. Nel Varesotto si parla di 6462 persone suddivise in 50 comuni di piccole dimensioni. Per favorire l’adesione di tutte le fasce di popolazione più a rischio, si stanno studiando due weekend di libero accesso alla sede vaccinale di rancio Valcuvia. Il vax day potrebbe essere attuato i prossimi 5 e 6 e 12 e 13 giugno.

Il Palio di Legnano si farà. La decisione è stata presa alla unanimità, con una posizione condivisa, così come richiesto dal sindaco e supremo magistrato, di mantenere la data di domenica 19 settembre, pur con le limitazioni imposte dalle norme anticontagio. Ha vinto soprattutto la linea voluta dal mondo contradaiolo e dal Collegio che, adesso, potrà anche organizzare la Provaccia e le corse di addestramento.

Assemblea generale dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese. Il Presidente Roberto Grassi è categorico: “Non basterà il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Servono nuovi progetti, nuove visioni allargate in grado di fare del territorio una vera comunità ispirata dall’interesse generale di dar vita ad una crescita duratura e sostenibile”

