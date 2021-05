Furti a Luino, Pellicini: “Videosorveglianza voluta da noi”

«La nuova rete di videosorveglianza che verrà messa in funzione nelle prossime settimane è frutto del grande lavoro effettuato dall’Assessore Dario Sgarbi, il quale, lo scorso settembre, è riuscito a far partire l’appalto dell’illuminazione pubblica che prevede l’installazione in Luino di telecamere di ultima generazione».

Lo fa sapere in una nota l’ex sindaco di Luino e ora consigliere di minoranza Andrea Pellicini dopo la raffica di furti a inizio settimana che si è verificata in città

«Il sistema di videosorveglianza sarebbe già entrato in funzione se molte attività tecniche non fossero state sospese per lungo tempo a causa del primo lockdown».

«Ci auguriamo pertanto», concludeAndrea Pellicini «che l’Amministrazione Comunale riesca a far partire quanto prima la nuova rete di telecamere, affinché venga data una risposta efficace alle giuste esigenze di sicurezza dei cittadini manifestate nei giorni scorsi con rabbia e frustrazione dal negoziante di Luino che ha subito un furto».