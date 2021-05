Gadda: “Legge sulle produzioni biologiche finalmente a un passo dall’approvazione”

«La legge sul biologico, approvata nel 2018 a larga maggioranza dalla Camera e attesa da anni dalle associazioni, finalmente esce dallo stallo e la prossima settimana arriverà in aula al Senato. Ringrazio il capogruppo Davide Faraone e il gruppo di Italia Viva che l’hanno sostenuta e ne hanno richiesto la calendarizzazione». Così l’onorevole Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in commissione agricoltura e prima firmataria della proposta di legge in materia di produzioni con metodo biologico.

«Nel nostro Paese il biologico è in crescita, rappresentando oltre il 15% della superficie agricola nazionale. Per dare maggiore organicità a un settore così rilevante in termini occupazionali e di export, caratterizzato da un elevato grado di innovazione e imprenditoria femminile, infatti è necessario dare dare corso a tre pilastri fondamentali: la legge sul bio, il piano strategico, e un aggiornamento sul sistema dei controlli. Si tratta di una legge importante anche per i cittadini, che chiedono standard sempre più elevati e criteri di trasparenza. Ulteriori ritardi nell’approvazione di un testo ampiamente approfondito e condiviso, sarebbero inaccettabili».