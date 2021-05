È il giorno dell’addio, Vedano si ferma per i funerali della famiglia uccisa al Mottarone

In paese c’è un senso di attesa e di grande tristezza; sui davanzali e nei negozi candele e piccoli segni d’affetto e di rispetto, in chiesa, da ieri sera, preghiere e lacrime davanti alle bare di Vittorio Zorloni, di Elisabetta Personini e del piccolo Mattia, giunte in serata a Vedano.

La comunità vedanese si appresta a dare oggi pomeriggio, alle 15,30, l’ultimo saluto alla famiglia Zorloni, scomparsa nell’incidente della funivia del Mottarone.

Si prevede la partecipazione di moltissime le persone e così fin dalle 14.15 via Matteotti, dove abitava la sfortunata famiglia, piazza San Maurizio e il primo tratto di via dei Martiri saranno chiuse al traffico.

L’amministrazione comunale ha indetto per oggi il lutto cittadino, per consentire anche a negozianti ed esercenti pubblici di rendere omaggio alla famiglia Zorloni in chiesa o abbassando le serrande nell’ora die funerali.

Intanto, nella piccola corte dove abitavano Vittorio, Elisabetta e Mattia, si susseguono le visite e gli omaggi di amici e conoscenti. Mazzi di fiori e candele si accumulano davanti alla porta da cui mamma, papà e il loro bambino sono usciti domenica mattina per una bella gita che si è trasformata in un dramma inaudito. Ed è un colpo al cuore vedere gli oggetti di una quotidianità felice, la biciclettina e giochi di Mattia ancora lì, come congelati in un’attesa che non finirà mai.

Nel grande dolore che aleggia nella corte di via Matteotti, riescono strappare un mesto sorriso solo i disegni e i messaggi dolcissimi che i piccoli amici di Mattia hanno lasciato sul cancello.