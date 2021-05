Giorno d’investitura per il nuovo Consiglio dei Bambini di Malnate, un bel segnale di ripresa

È stata una mattinata di festa nel cortile della scuola primaria “Battisti” di Malnate dove si è svolta la cerimonia d’investitura del nuovo Consiglio dei Bambini.

Alla manifestazione era presente tutta la Giunta Comunale, compresi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, con il sindaco Irene Bellifemine che ha accolto i nuovi piccoli consiglieri: «Sono molto contenta essere qui e incontrarci. Mi aspetto che i nuovi consiglieri possano dare un aiuto all’Amministrazione per migliorare e portare nuove idee per la città. Ci piacerebbe ricevere proposte che mettano al centro il diritto al gioco dei bambini: faremo di tutto per portarle avanti. Ringrazio i genitori per credere in questo progetto».

L’assessore Nadia Cannito ha la delega alla “Città dei bambini”: «Essere qui in presenza è un bel segnale di ritorno alla normalità. Bambini hanno bisogno di ritrovare socialità. In questi mesi il lavoro non si è mai fermato con incontri online ma vedersi di persona è tutta un’altra cosa».

Presente anche il consigliere regionale ed ex sindaco malnatese Samuele Astuti, il primo cittadino che instaurò il consiglio del bambini: «Saluto i ragazzi che ci sono stati e che ci saranno. Grazie a chi porta avanti questo progetto. Ai bambini dico: questa è per voi una grande opportunità per sperimentate cosa vuol dire rappresentare gli altri».

Un ruolo molto importante è quello di “Facilitatrice della Città dei bambini”, che ricopre Laura Campagna: «È bello essere in questo progetto. Bambini, non perdete la meraviglia, lo stupore e la capacità di vedere la realtà. Continuate a voler bene alla nostra città e credete nel futuro».

Il Difensore civico Elena Beltrama si è rivolta ai piccoli cittadini: «Dico ai bambini che hanno una grande opportunità che li arricchirà. Vi auguro buon lavoro»

Giordano Locatelli, presidente dell’Associazione Genitori Malnate: «È un grandissimo piacere partecipare a questo momento. A nome dell’associazione auguro buon lavoro. State attenti, ascoltate e portate le vostre idee. Noi genitori siamo qui per supportarvi».

Enrica Gamberini, professoressa dell’istituto comprensivo malnatese: «Porto i saluti del dirigente. Volevo augurare ai ragazzi un buon cammino e vedervi in futuro»

La nuova composizione del Consiglio dei Bambini

Classi IV

“Battisti”

Fabio Alcamo, Arianna Tairo Aragon, Samuele Giorgio, Tommaso Millauro, Simona Palumbo

“Bai”

Lorenzo Onorato, Riccardo Mason

“San Salvatore”

Greta Mahana Fiore

Classi V

“Battisti”

Samuel Curaj, Leonardo Mariani, Sara Marzagalli, Zoe Franchi

“Bai”

Tommaso Sansone, Clelia Maniaci, Giulia Tomasini

San Salvatore

Devin Bucella