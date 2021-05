I giovani Dem ribattono al leghista Nicora: “I giovani scappano? La Lega ha amministrato Varese per 20 anni”

Non si fa attendere la risposta dei Giovani Democratici, la sezione giovanile del Pd, alle parole del segretario dei giovani Leghisti Alberto Nicora sul primo maggio e le accuse a chi governa la città.

«Nicora dovrebbe ricordarsi che il suo partito ha amministrato la città per 20 anni portandola da essere un centro economico industriale di importanza nazionale al centro periferico e dimenticato che abbiamo trovato nel 2016 – controbatte il segretario cittadino Gd Michelangelo Moffa -. L’amministrazione di centrosinistra guidata dal Sindaco Galimberti in questi 5 anni ha avviato un percorso virtuoso per dare una svolta alla città anche tramite le tante opere di riqualificazione. Piazza Repubblica, Caserma, pista di Atletica e molte altre ne potremmo citare. Fa sorridere invece che oggi la Lega interviene sulle riqualificazioni, dimenticandosi che le amministrazioni di centrodestra guidate dalla Lega hanno lasciato tantissimi siti abbandonati e senza vocazione, tra cui quello di Masnago, con tutto l’amianto a cielo aperto. Forse avrebbero dovuto pensarci prima, oggi il loro intervento pare poco credibile».

Moffa rilancia anche l’azione dei giovani Dem: «In ogni caso siamo consapevoli che il percorso iniziato 5 anni fa per ridare vita a Varese è ancora lungo, e l’arrivo del covid non ha aiutato. Per questo ci stiamo impegnando anche come Giovani Democratici per dare il nostro contributo di idee riguardo alle politiche giovanili con particolare attenzione al lavoro per i più giovani affinché rimangano sul territorio, a tal fine abbiamo istituito un tavolo programmatico aperto a tutti i giovani della città».