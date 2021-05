Giovanni Caprara ospite del ciclo “grandi firme” di Alunmi Insubria

Lunedì 17 maggio alle ore 10.00 sul canale Youtube di Alumni Insubria per il Ciclo Grandi Firme verrà presentato il libro Breve storia dello spazio di Giovanni Caprara edito da Salani Editore.

Oltre all’autore, parteciperà all’incontro Federico Aligi Pasquarè Mariotto, geologo e Professore associato di Comunicazione delle Emergenze Ambientali presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Modera la conversazione Roberta Grasselli.

Giovanni Caprara è editorialista scientifico del Corriere della sera, docente del corso di Storia dell’esplorazione spaziale al Politecnico di Milano e curatore della sezione Spazio del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Ha scritto diversi libri sulla storia della scienza e dell’esplorazione spaziale che sono stati distribuiti in tutta Europa e negli Stati Uniti tra cui Rosso Marte e Abitare lo spazio. In qualità di comunicatore scientifico ha ricevuto diversi premi, l’International Astronomical Union ha battezzato con il nome 10928 Caprara un asteroide in orbita tra Marte e Giove.

In questo volume Caprara racconta la storia di uomini e donne che hanno dedicato la loro vita al sogno spaziale. Alcuni hanno costruito i mezzi per poter attraversare il cielo e altri hanno vissuto l’avventura in prima persona spingendosi verso l’ignoto. Grazie a questi uomini, oggi, si può pensare ad un insediamento permanente sulla Luna e a cercare di carpire tutti i segreti di Marte. Il libro si spinge oltre i fatti noti in quanto coniuga gli aspetti umani con le innovazioni tecnologiche, le scoperte scientifiche e le vicende politiche all’interno delle quali i progetti e i viaggi si sviluppano.

Hermann Oberth, Neil Armstrong, Valentina Tereshkova sono solo alcuni degli esploratori illustri intervistati dall’autore i quali sono stati fondamentali per comprendere i successi, ma anche le difficoltà umane e scientifiche che hanno caratterizzato la conquista del Cosmo nella prima metà del XX secolo e prepararsi a quello che ci riserverà il futuro.

Di seguito i link per partecipare all’incontro dai canali Alumni Insubria:

https://www.youtube.com/watch?v=Zra9JR09LcU

https://www.facebook.com/AlumniInsubria/posts/158324782894429