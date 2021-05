Gli amici di Legnano ricordano Christian Martinelli morto sul lavoro a 49 anni

È nato e cresciuto a Legnano Christian Martinelli, l’operaio di 49 anni deceduto mercoledì 5 maggio a causa di un incidente sul lavoro alla Bandera di Busto Arsizio: l’uomo stava lavorando ad un tornio meccanico quando si è ferito riportando un trauma da schiacciamento e a nulla sono valse le manovre di soccorso.

La tragedia ha lasciato senza parole oltre ai colleghi anche numerosi amici e conoscenti che avevano frequentato Christian, che si è trasferito a Sesto Calende solo dopo essersi sposato, ai tempi in cui abitava in città. «Un dolore immenso – ha commentato Giuliana Franchi -. La vita è stata dura con lui. Abbiamo trascorso parecchi anni nello stesso campeggio a Varano Borghi… ho tanti ricordi. Non posso ancora credere alla tragedia che è accaduta. Ora restano solo la madre Margherita, la moglie Sara e le due figlie. Un dolore incolmabile».

Per la morte di Christian Martinelli la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha aperto un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti: il macchinario è stato posto sotto sequestro ed è stata disposta l’autopsia. Ci vorranno ancora alcuni giorni prima che il corpo venga restituto ai famigliari per i funerali. Oggi, intanto, l’intera azienda rimarrà chiusa per lutto: sia lo stabilimento sul Sempione che quello di via del Roccolo rimarranno fermi per 24 ore e per quest’ultimo si prevede una chiusura prolungata fino a venerdì.

Come ormai accade fin troppo spesso solo dopo una tragedia, la morte del 49enne ha riacceso il dibattito sulla sicurezza sul lavoro: « Si continua a morire di lavoro, e ci si accorge di questa emergenza solo quando diventa dramma – ribadiscono i sindacati -. Né la politica, né le istituzioni, spesso nemmeno le aziende sono attente alla sicurezza sul lavoro. Per questo continuiamo a subire una tragedia che nessun Paese civile può permettersi».