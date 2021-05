Gli effetti psicologici del Covid si fanno sentire sugli adolescenti

Da inizio pandemia sono diverse le reazioni collettive che si sono susseguite, un iniziale sconcerto, la pandemic fatigue ossia la fatica di dover convivere così a lungo con la paura e le limitazioni, ora siamo nella fase del languishing. Traducibile in italiano come “languire”, è una sensazione appiccicosa di stallo, disagio, vuoto e assenza di benessere.

I numeri delle ricerche parlano chiaro, tra le fasce d’età più colpite dalle problematiche psicologiche dovute alle restrizioni ci sono gli adolescenti. Di punto in bianco si sono trovati a rinunciare a quello che è il loro pane quotidiano: la socialità. È stato per cause di forza maggiore e lo hanno fatto. Il punto oggi è prendere atto – e prendersi cura – delle conseguenze dei cambiamenti e delle limitazioni dovuti al difficile periodo che stiamo ancora attraversando.

All’occhio dell’adulto quello richiesto ai ragazzi potrebbe apparire un “sacrificio” tollerabile. In realtà il contatto con il gruppo dei coetanei a quell’età è fondamentale, è uno dei perni attorno a cui ruota l’esistenza. Ed è qualcosa grazie a cui i ragazzi costruiscono buona parte della propria identità presente e futura. Per questo è importante considerare che i protratti periodi di interruzione delle attività in presenza per loro non sono stati una semplice pausa, ma una vera e propria frattura nel processo di crescita e formazione. E come ogni frattura anche questa necessita di una ricomposizione.

Ciò che è accaduto merita ora un tempo per la riflessione, per lasciar fluire le emozioni e ritrovare un equilibrio. Lo stop forzato ha messo a dura prova anche giovani adulti e adulti. Isolamento, solitudine, tante responsabilità e poche valvole di sfogo, incertezza e precarietà hanno un pessimo influsso sull’umore.

La pandemia ha colpito pesantemente la capacità progettuale, la prospettiva stimolante di immaginarsi e vedersi nel futuro. Fiacchi e demotivati è facile scivolare verso comportamenti consolatori che sembra possano funzionare sulla breve durata (per es. consumo di alcol), ma che alla lunga risultano invece dannosi. È naturale per tutti in questo momento sentirsi confusi e non sapere bene cosa riserverà il domani, ma non è una ragione sufficiente per lasciarsi andare e rinunciare a costruire comunque la propria vita in modo soddisfacente.

Una situazione ancora più delicata è quella di chi ha vissuto il dolore nel dolore perdendo una persona cara. A caldo è complicato trovarsi ad affrontare le emozioni di pena legate al lutto, per questo può essere di grande aiuto la vicinanza empatica di chi sta attraversando la stessa esperienza e sa capire.

Di fronte alla pandemia non abbiamo avuto scelta, ma possiamo scegliere come reagire adesso. E possiamo farlo tornando ad abitare quegli spazi di umanità e comunità dei quali siamo stati privati così a lungo. Il gruppo è un luogo di condivisione dove puoi portare i tuoi vissuti senza paura del giudizio, perché anche gli altri si sentono come te. Se ti senti sfiduciato e messo alla prova, o sei preoccupato che lo sia tuo figlio o una persona cara che vorresti aiutare, questa può essere l’occasione per ripartire insieme.

Gruppo adolescenti “E adesso?” (età 14-18): 27 maggio, 3 e 10 giugno dalle 18.00 alle 19.30, guidato dalla psicoterapeuta Susanna Vanetti e dalla psicologa Michelle Castenetto

Gruppo adulti “Riprendi le redini della vita” (età 18+): 13 e 20 maggio dalle 18 alle 19.30, 27 maggio dalle 20.00 alle 21.30, guidato dalla psicologa Michelle Castenetto

Gruppo “Lutto al tempo del Covid” (età 18+): 18 maggio, 1 e 15 giugno dalle 18.00 alle 19.30, guidato dalla psicoterapeuta Silvia Crespi e dalla psicologa Michelle Castenetto

I gruppi si terranno presso ESSERE ESSERI UMANI via Giacomo Limido 48, Varese Per info e prenotazioni: info@essereesseriumani.it – 349.8096774