Gli Skorpions non fanno sconti: Frogs battuti 49-7

Pronostico rispettato nella sfida “al profumo di storia” disputata allo stadio “Franco Ossola” tra gli Skorpions Varese e i Frogs Legnano. Il match, valido per il girone B di Seconda Divisione nazionale ha visto il successo dei padroni di casa con il punteggio di 49-7, divario che rispecchia una classifica che vede la squadra di Nick Holt ancora imbattuta e le “rane” a quota zero.

Sempre bella la cornice di Masnago, già teatro delle epiche sfide anni Ottanta nella massima divisione – nonostante l’assenza di pubblico; i varesini hanno confermato la buona impressione mostrata nelle prime uscite. Solidi in ogni fase del gioco e abili ad adattarsi alle variazioni di gioco dei Frogs, i rossoargento hanno confezionato una “classica” vittoria di squadra con ben sei touchdown nella prima metà di gara.

Le prime due firme sono del giovanissimo ricevitore Zanovello che ha messo subito in mostra le sue abilità; a seguire sono stati Auriemma e Petrillo a violare la end zone legnanese, quindi è toccato al quarterback Crosta e infine a uno scatenato Montalbetti, a segno su corsa per il 42-0 dell’intervallo. Difesa di casa sugli scudi grazi a Fiore, Granelli, Lardera e Stoppa.

Dopo la pausa di metà gara si è ripreso a giocare con la cosiddetta mercy rule (quindi senza interruzioni al cronometro, norma adottata in caso di manifesta superiorità di una squadra); Holt ha dato spazio a chi fino a oggi ha giocato meno, compresi alcuni under. Il punteggio si è mosso ancora in due occasioni: prima sono andati a segno gli Skorpions con Petrillo su lancio di Masini, poi è toccato ai Frogs grazie a una bella giocata di Merighi, il quale ha intercettato un pallone e lo ha riportato in touchdown.

Come detto, la vittoria di Varese è la terza colta dagli Skorpions in altrettante partite: vetta del girone confermata quindi per Crosta e compagni che sono inseguiti dai Daemons. La squadra di Cernusco sul Naviglio ha infatti espugnato il campo dei Lions Bergamo (14-31) in quella che era la sfida tra le seconde in classifica, un ruolo che ora è appannaggio dei soli milanesi.

Settimana prossima il calendario concede un riposo a tutte le formazioni del girone B: sabato 29 sarà quindi in programma il match tra Skorpions e Lions (sempre a Masnago) mentre domenica 30 toccherà a Frogs e Daemons sul campo di Magnago.