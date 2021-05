Gli Skorpions ospitano Bergamo e vogliono restare imbattuti

Terza partita stagionale sul terreno verde del “Franco Ossola” per gli Skorpions Varese impegnati nel campionato di football americano di Seconda Divisione. I biancorossoneri, primi e imbattuti nel proprio raggruppamento attendono l’arrivo dei Lions Bergamo, franchigia storica del panorama italiano con i suoi 12 scudetti affiancati dai 3 Eurobowl.

In questo campionato però, gli Skorpions sembrano avere una marcia in più dei bergamaschi (all’andata successo varesino per 0-51!) che due settimane fa hanno perso con i Daemons una sorta di spareggio per la seconda piazza alle spalle dei varesini. A Masnago si gioca sabato 29 a partire dalle ore 18,30.

Nell’altro incontro del girone i Frogs Legnano proveranno a lasciare lo zero in classifica sfruttando il turno casalingo, ma gli avversari – i Daemons Cernusco – arrivano al campo sportivo di Magnago con i favori del pronostico. “Rane” e Demoni scenderanno in campo domenica 30 maggio a partire dalle ore 14.

SECONDA DIVISIONE – GIRONE B

CLASSIFICA: Skorpions 1.000 (3 vinte – 0 perse); Daemons .667 (2-1); Lions .333 (1-2); Frogs .000 (0-3)