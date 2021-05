A Golasecca l’estate caraibica sulle rive del Ticino: riapre la “Playa del Sueño by Melissa”

Venerdì 21 maggio verrà inaugurata per il secondo anno (oltre 30.000 presenze lo scorso anno) la “Playa del Sueño by Melissa” a Golasecca sulle rive del Ticino, e si protrarrà per tutta l’estate fino al 15 settembre.

La spiaggia in stile caraibico con chiringuito, sdraio e ombrelloni verrà allestita nel pieno rispetto delle norme stabilite da Governo e Regione. Tutte le strutture (sdraio, lettini, tavoli, ecc.) verranno regolarmente sanificati e mantenute a distanza di sicurezza.

Il chiringuito offrirà panini, piatti freddi, bibite e gelati durante tutta la durata di apertura, ed all’ora dell’aperitivo si potranno sorseggiare anche i famosi cocktails latinoamericani (Mojito e Caipirinha fra i più noti). Inoltre da quest’anno sarà disponibile un’area fitness per i bagnanti.

In occasione dell’inaugurazione, da venerdì mattino ore 11 a domenica 23 maggio, sdraio e ombrelloni saranno gratuiti. Venerdi 21 maggio a partire dalle ore 18, verrà offerto un aperitivo/cena a 7 euro anziché 13 euro.