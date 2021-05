Il Governo al lavoro per la riapertura delle visite alle Rsa

“Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture che consentirà il ritorno delle visite dei parenti ai propri cari nelle Rsa”. Lo ha annunciato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, su Rai Radio1 spiegando che si stanno definendo “le regole per dare una risposta chiara, univoca e condizioni identiche, omogenee, uniformi per tutto il territorio nazionale. Da troppo tempo i nostri anziani, i nostri cari vivono soli in queste strutture”. Per il sottosegretario “il mese di maggio sarà decisivo per le riaperture”.

Anche le regioni stanno definendo le richieste al Governo e tra le linee guida, come condizione per l’apertura alle visite, spunta ancora una volta il possesso di Certificazione Verde Covid-19, il documento che attesti la vaccinazione avvenuta, guarigione dalla malattia o tampone negativo nelle 48 ore precedenti.