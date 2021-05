Il Gozzano vince a Borgosesia e si prende il primo posto. Fossano ancora vivo

Sono stati due i recuperi andati in scena mercoledì 12 maggio per il Girone A di Serie D, sfide importanti per le prime posizione ma anche per la zona salvezza.

Il Gozzano ha vinto 1-0 al “Comunale” di Borgosesia riuscendo così a superare in un sol colpo Pdhae e Castellanzese e balzando al comando della graduatoria. I cusiani sono ora a quota 61 (Pdhae 60, Castellanzese 59) ma hanno ancora due giornate da recuperare e quindi l’opportunità di allungare in vetta. A decidere la gara di Borgosesia è stata la rete di Allegretti al 13’ del primo tempo. Le due squadre, curiosamente, saranno le prossime due avversarie del Varese: domenica 16 il Gozzano e mercoledì 19 maggio il Borgosesia.

L’altra gara di giornata si è giocata a Chieri dove i padroni di casa sono stati sconfitti 1-0 dal Fossano ultimo in classifica, ma ancora – e a maggior ragione dopo la vittoria odierna – non rassegnato, soprattutto se, come potrebbe essere, retrocederebbero solo le ultime due in classifica. A siglare il gol-partita è stato Alfiero al 41′ della ripresa.