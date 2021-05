“Grand Prix delle montagne varesine“, nei pacchi gara anche la cartina della Via Francisca

Sorprese dello sport, ma anche del territorio: gli sportivi che parteciperanno alla serie di gare del circuito Grand Prix delle valli varesine troveranno nel “pacco gara” (la dotazione che viene consegnata all’atto dell’iscrizione) anche una cartografia in scala 1:50.000 della Via Francisca del Lucomagno, di “Terre di mezzo editore”.

Lo annuncia uno degli organizzatori della gara podistica. Fabrizio Luglio, portavoce della “Atletica 3V”

«Si inizia a svelare il contenuto dei pacchi gara che troverete sia alla Chrono San Martino in programma il 02-06-2021, quale prima tappa del Grand Prix montagne varesine, sia alla Sport senza barriere Run – “De chi de la della Tresa”, gara Fidal sulla distanza di 10km in programma il 13 giugno con Ritrovo in Luino», scrive Luglio.

L’omaggio per gli sportivi – scrive Fabrizio Luglio – «è possibile grazie al contributo del nostro media partner VareseNews», ricordando che «i posti disponibili per l’iscrizione alla competizione della Chrono San Martino sono 150 e alla “Sport senza barriere Run – De chi de la della Tresa” pacco gara solo ai primi 300 iscritti».

Iscrizioni: https://api.endu.net/r/i/65955.

