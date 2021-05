Il gravissimo incidente sul lavoro e la riapertura della funicolare nel podcast del 5 maggio

Le principali notizie di mercoledì 5 maggio

È rimasto schiacciato da un tornio nell’azienda meccanica per la quale lavorava, la Luigi Bandera di Busto Arsizio: un infortunio che non ha lasciato scampo a Christian Martinelli, di Sesto Calende, morto nella mattinata di mercoledì al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. L’uomo, 49 anni, lascia una moglie e due bambine piccole. La procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo e sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto. Un lutto che riaccende l’attenzione sulle morti bianche: la Cgil di Varese oltre a confermare l’aumento di infortuni sul lavoro che si registra con la ripresa economica denuncia anche una carenza di personale fra i soggetti istituzionali preposti ai controlli.

Per il Molina di Varese l’apertura delle visite alle Rsa, di cui si sta parlando a livello nazionale, è già realtà. Sono cominciate infatti il 18 gennaio scorso le visite ai parenti nel grande istituto di Varese, con una pausa solo in zona rossa: tampone rapido a carico della struttura effettuato all’ingresso, una persona per ospite, dispositivi di protezione ma poi colloqui a tu per tu nelle sale dei vari nuclei. Sono 700 al mese i parenti che ne usufruiscono.

Riparte l‘8 maggio la funicolare del Sacro Monte. Il servizio pubblico è il modo più sostenibile per raggiungere il borgo patrimonio UNESCO e i sentieri che si diramano lungo il Campo dei Fiori. Dall’8 maggio al 24 luglio e dal Dal 4 settembre al 31 ottobre la funicolare sarà operativa nei weekend dalle 10.00 alle 19.10. Dal 24 luglio al 29 agosto invece sarà aperta tutti i giorni. Il servizio prevede l’interscambio con gli autobus urbani della linea C, con biglietto unico che vale novanta minuti e permette di utilizzare sia l’autobus sia la funicolare.

Termina senza reti la partita del Varese a Busto Garolfo contro l’Arconatese. Uno 0-0 frutto di una gara senza tanti emozioni che porta nelle tasche delle due squadre un punto comunque utile per la corsa salvezza. Sugli altri campi della Serie D fa clamore la sconfitta della Castellanzese, battuta 7-3 in casa dal Borgosesia. Caronnese che perde 1-0 a Casale mentre il Legnano ha la meglio sui valdostani del Pont Donnaz primo in classifica: termina 2-1 al “Mari”

Infine una notizia curiosa: Mentre cresce l’attesa a Busto Arsizio per i playoff della Pro Patria, che domenica 9 allo “Speroni” affronterà nel primo turno la Juventus Under 23, la società biancoblu a creato un’iniziativa per far sentire ugualmente vicini alla squadra i tifosi della propatria in questo momento importante. Poichè la partita si giocherà, come tutte le altre in pandemia, a porte chiuse, la squadra propone di posizionare 100 sagome personalizzate nel settore “popolari coperti” con i volti di altrettanti tifosi. Per prenotarsi, basta mandare un email a addettostampa@aurorapropatria1919.it

